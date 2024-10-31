محمد معيط يكشف توقعاته للمراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:43 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن ارتفاع معدل التضخم يعد أكثر شئ مؤلم للجميع سواء للحكومة أو المواطنين، قائلا: لذلك رأينا السياسات النقدية التشددية التي لجأ لها العالم بهدف خفض المعدلات.

تشدد السياسة النقدية وتراجع التضخم

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “صدى البلد”: "البنك المركزي مستمر في سياسته النقدية المتشددة من أجل خفض معدل التضخم العام المقبل لـ11% أو أقل من 10%".

الهدف من مراجعة صندوق النقد

ولفت: "استمرار مراجعة صندوق النقد هدفها الوقوف على ما تم تنفيذه وانجازه وما وجه به الرئيس السيسي كان واضحا ومسموعا لدى مسؤولي الصندوق".

المراجعة الرابعة لصندوق النقد

وتابع: "عندي ثقة في المفاوض المصري من محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التخطيط في المراجعة الرابعة لوفد صندوق النقد الدولي، ويجب مراعاة مرور مصر بظروف غير عادية في ظل انخفاض ايرادات قناة السويس بنسبة 70% وتأثرها بالأوضاع في المنطقة".

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وقال: "متفائل بالمفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي واعتقد أنها ستكون مثمرة وناجحة وسننتهي بمراجعة رابعة ناجحة لصالح مصر والصندوق والاقتصاد ومراعاة المواطن".

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