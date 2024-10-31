أستاذ اقتصاد يحذر من مخاطر طلبات صندوق النقد خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - أكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن تزايد خدمة الدين الخارجي والداخلي، والتي تتجاوز إيرادات الدولة، سيؤثر بطبيعة الأمر على أبواب الصرف في الموازنة العامة للدولة الخاصة بالأجور والدعم والتعليم والصحة وشراء استثمارات أخرى.

سداد الدين الداخلي والخارجي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "خلاصة الكلام" الذي تقدمه الاعلامية أميرة بدر بقناة النهار: "عدم سداد الدين المحلي أو الخارجي يعني الإفلاس وبالتالي الدولة ملتزمة بالسداد، وهناك أكثر من تريليون جنيه عجز، والخوف كل الخوف من طلبات وشروط صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة".

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سر كره صندوق النقد الدولي

وتابع: "أكره صندوق النقد الدولي لإنه مبيدخلش على بلد إلا لما بيجيب ضلفها.. ولذلك يجب الحذر من التعامل معه، وأن نحاول تدوير عجلة الانتاج وهيكلة الاقتصاد بأقصى سرعة حتى لا يعيش المواطن 3 سنوات مقبلة صعبة بل قاسية".



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