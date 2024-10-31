مواعيد عمل شركات المحمول عقب تطبيق التوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:37 مساءً - يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواعيد عمل منافذ شركات المحمول، وهل يتم تغييرها بعد تطبيق التوقيت الشتوي 1 نوفمبر، ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواعيد عمل منافذ شركات المحمول.

مواعيد عمل شركات المحمول

بدأ بالفعل تطبيق مواعيد العمل الشتوية من يوم نهاية سبتمبر الماضي وفقًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص أوقات عمل منافذ تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية.

ومواعيد عمل شركات المحمول ومقدمي خدمات الاتصالات كالتالي:

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مقدمو الخدمات بالمراكز التجارية

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحكم الفصل في ساحة سوق الاتصالات بين شركات المحمول في مصر المقدمة للخدمة والمواطنين متلقي الخدمة وبدوره يتيح جهاز تنظيم الاتصالات عددا من الوسائل لتلقي شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

ويستقبل جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي الاتصالات لبحثها والعمل على حلها عن طريق:

الخط الساخن والمختصر 155 والذي يستقبل شكاوى مستخدمي المحمول من الثامنة صباحًا وإلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

أما الطريقة الثانية والتي يستقبل من خلال جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي المحمول البريد الإلكتروني التالي [email protected]

وأما الطريقة الثالثة فيخصص جهاز تنظيم الاتصالات خمسة أرقام للواتس آب وذلك لاستقبال شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

الواتس اب ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ – ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ – ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥

أما الوسيلة الرابعة فهي منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات عبر منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك – لينكدان – انستجرام – تويتر”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.