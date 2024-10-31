120 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:00 مساءً - فقدت أسعار الجنيه الذهب نحو 120جنيهًا بالأسواق المحلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس

وكانت أسعار الذهب الجنيه سجلت نحو 30320 جنيهًا في بداية تعاملات الخميس ثم تراجعت إلي 30200 جنيهًا.

وشهدت الأسواق العالمية اليوم انخفاضا في الأسهم والذهب والبيتكوين بعد صدور تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي؛ إلي 2735 دولارا للأوقية مقارنة بـ 2783 دولارا كان سجلها خلال تعاملات اليوم، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي "الأساسي" السنوي لشهر سبتمبر، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 2.7٪، أي أكثر من 2.6٪ من توقعات خبراء الاقتصاد.

وعلى صعيد الوظائف، انخفضت مطالبات البطالة الأولية بمقدار 12000 إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 216000، مقابل تقديرات 230.000.

توقعات أسعار الذهب

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة من 2700 دولار للأونصة في أوائل 2025، مشيرا إلى انخفاضات أسرع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الغرب والصين وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية.

وحققت أسعار العقود الآجلة للذهب أفضل أداء فصلي له منذ أوائل عام 2020 بعد ارتفاع بنسبة 11.5% في الربع الثالث من 2024 إلى 2659.4 دولار للأونصة، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام عند 23.1%.

يتوقع مندوبو الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن، أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات 2917 دولارا للأونصة بحلول أكتوبر من العام المقبل، أي بارتفاع 10% فوق المستويات الحالية.



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