ارتفاع معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - اختتمت أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة اليوم الخميس، وجاءت حركة تداولات المؤشرات في منطقة الخليج كالآتي:

ارتفع المؤشر القطري 0.6% مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني 0.8% وسهم شركة ملاحة 3.3%.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4% مع ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة بنحو 0.7%.

واستقر المؤشر السعودي في ختام التعاملات عند 12022 نقطة.

أداء بورصات الخليج في مستهل التعاملات الصباحية تعرف على تأثيرات الأحداث في الشرق الأوسط على بورصات الخليج

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