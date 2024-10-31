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أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2024.10.31 داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30240 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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