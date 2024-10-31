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الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور - أخبار كلمتك

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الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور - أخبار كلمتك

الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:08 مساءً -  أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 «كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 11 جنيها.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

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الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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