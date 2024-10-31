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مؤشر التضخم يتجاوز التوقعات في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

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مؤشر التضخم يتجاوز التوقعات في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

مؤشر التضخم يتجاوز التوقعات في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:51 مساءً -  سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية استقرارًا عند مستويات 2.7% في سبتمبر الماضي؛ وهي نفس المستويات المسجلة في أغسطس الماضي، لكن يعد أعلى من التوقعات السابقة له المقدرة بـ 2.6%.

 

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 

 ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس؛ قبل أسبوع من الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأمريكي، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة عند 2.1% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 2.3% في أغسطس الماضي. 

 

ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك على أساس شهري

 بينما سجل كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري، ارتفاعًا بنحو 0.2% و0.3% على الترتيب.

 

ارتفاع مؤشر الدخل الشخصي عند 0.3% في الشهر الماضي

 فيما ارتفع مؤشر الدخل الشخصي عند 0.3% في الشهر الماضي وهو مستوى أعلى من المسجل في أغسطس الماضي عند 0.2%، وهي نفس توقعات المحللين.

 

ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي خلال سبتمبر

 أما مؤشر الإنفاق الشخصي فزاد بنسبة 0.5% وهي نفس توقعات المحللين متجاوزًا مستويات أغسطس الماضي عند 0.3%.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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