التوقيت الشتوي، احذر التعامل بمحافظ الكاش لشركات المحمول خلال هذه الفترة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:51 مساءً - كشفت شركات المحمول، عن توقف خدمات محافظ الكاش عدة ساعات ابتداء من قبل منتصف الليل وحتى فجر الغد، وذلك بالتزامن مع التوقيت الشتوي وتقديم الساعة.

خدمات محافظ الكاش

وكشفت فودافون أن خدمة فودافون كاش ستكون غير متاحة اليوم من الساعة 11 مساء إلى فجر غد الجمعة 1 نوفمبر مع تأثر بعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

كما كشفت اتصالات عن توقف خدمة محفظة الكاش اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر من الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً ولمدة 5 ساعات؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

كما كشفت أورنچ عن توقف خدمة محفظة الكاش اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر حتى فجر الجمعة 1 نوفمبر؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

وكانت محافظ المحمول قد كشفت مع بداية التوقيت الصيفي الماضي أيضا عن توقف الخدمة بالتزامن مع تغيير التوقيت الشتوي.

وبدأ بالفعل تطبيق مواعيد العمل الشتوية من نهاية سبتمبر الماضي وفقًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص أوقات عمل منافذ تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية.

ومواعيد عمل شركات المحمول ومقدمي خدمات الاتصالات كالتالي:

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مقدمو الخدمات بالمراكز التجارية

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحكم الفصل في ساحة سوق الاتصالات بين شركات المحمول في مصر المقدمة للخدمة والمواطنين متلقي الخدمة وبدوره يتيح جهاز تنظيم الاتصالات عددا من الوسائل لتلقي شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

ويستقبل جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي الاتصالات لبحثها والعمل على حلها عن طريق:

الخط الساخن والمختصر 155 والذي يستقبل شكاوى مستخدمي المحمول من الثامنة صباحًا وإلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

أما الطريقة الثانية والتي يستقبل من خلال جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي المحمول البريد الإلكتروني التالي [email protected]

وأما الطريقة الثالثة فيخصص جهاز تنظيم الاتصالات خمسة أرقام للواتس آب وذلك لاستقبال شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

الواتس آب ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ – ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ – ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥

شكاوى مستخدمي الاتصالات

أما الوسيلة الرابعة فهي منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات عبر منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك – لينكدان – إنستجرام – تويتر”.

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