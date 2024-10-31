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مخالفة للتوقعات، طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية تتراجع لـ 216 ألفا - أخبار كلمتك

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مخالفة للتوقعات، طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية تتراجع لـ 216 ألفا - أخبار كلمتك

مخالفة للتوقعات، طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية تتراجع لـ 216 ألفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:35 مساءً -  انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بنحو 12 ألف طلب عن الأسبوع الماضي إلى 216 ألف طلب في الفترة المنتهية في 26 أكتوبر الجاري، مسجلًا نفس المستوى في منتصف مايو الماضي، وهو عدد أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 230 ألف طلب.

 

انخفاض متوسط ​​​​المطالبات الأولية للبطالة في الولايات المتحدة 

 وفي نفس السياق؛ انخفض متوسط ​​​​المطالبات الأولية للبطالة في الولايات المتحدة لمدة 4 أسابيع والذي يستبعد التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 236.50 ألف.

 

وانخفضت مطالبات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة والتي يُنظر إليها على أنها وكيل لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، إلى 1862 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر 2024، وذلك مقارنة بـ 1888 ألفًا معدلة بالخفض في الأسبوع الماضي، والتي تعد أقل بكثير من توقعات 1890 ألفًا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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