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صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب - أخبار كلمتك

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صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب - أخبار كلمتك

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:47 مساءً - مؤشر الذهب عالميا، تلون مؤشر الذهب عالميًّا بالأخضر ليستطيع الوصول لأعلى مستوياته على الإطلاق، مستقرًّا عند مستوى 2790 دولار للأونصة اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 بحركة التداولات العالمية.

اقرأ التالي: بعد المكاسب الكبيرة، أين يتجه مؤشر صناديق استثمار الذهب في البورصة؟

سعر الأونصة بحركة التعاملات العالمية 

 استقر سعر الاونصه عند مستوى 2790 دولارا بحركة التداولات العالمية، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المُحقَّقة الشهر الماضي، إذ عززت البيانات المخيبة للآمال في سوق المال  الأمريكى التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات سريعة وأكبر لأسعار الفائدة، خلال الاجتماعات المقبلة حيث  تعتبر تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للذهب الذي لا يدر فائدة على حيازته.

اقرأ التالي: حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة بتعاملات نهاية الأسبوع

 

سبائك الذهب - كلمتك 
سبائك الذهب - كلمتك 

أسعار المعدن الأصفر وارتفاع المخاطر الجيوسياسية

 جدير بالذكر أن سعر المعدن النفيس ارتفع بأكثر من 20% هذا العام وسط تزايد التفاؤل بشأن التيسير النقدي والمشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية. 

كما أنه شهد زيادةً في الطلب باعتباره أحد الأصول الآمنة بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط وصراع روسيا مع أوكرانيا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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