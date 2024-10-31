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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:39 مساءً -  سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات.

الجنيه الإسترليني - كلمتك 
الجنيه الإسترليني - كلمتك 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

63.18  جنيه للشراء.

63.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

63.15   جنيه للشراء.

63.55   جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

63.14    جنيه للشراء.

63.54  جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني - كلمتك 
الجنيه الإسترليني - كلمتك 

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

63.14    جنيه للشراء.

63.57  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB 

63.14    جنيه للشراء.

63.38  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول

63.19  جنيه للشراء.

63.59    جنيه للبيع.

 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

الجنيه الاسترلينى - كلمتك 
الجنيه الاسترلينى - كلمتك 

 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

كما يعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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