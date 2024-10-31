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البنك المركزي الياباني يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 0.25% دون تغيير - أخبار كلمتك

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البنك المركزي الياباني يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 0.25% دون تغيير - أخبار كلمتك

البنك المركزي الياباني يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 0.25% دون تغيير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:21 صباحاً - قرر بنك اليابان المركزي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير وفقًا لتوقعات المحللين، مشيرًا إلى الحاجة إلى التدقيق في التطورات الاقتصادية العالمية، ومسلطًا الضوء على المخاطر التي تهدد التعافي المحلي الهش عند اتخاذه لقرار الفائدة.

 

المركزي الياباني يقرر تثبيت سعر الفائدة

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، قرر مجلس المركزي الياباني الذي يضم تسعة أعضاء الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25% بأغلبية الأصوات، بحسب CNBC عربية.

بنك اليابان المركزي، كلمتك

تحرك التضخم نحو المستهدف

وتوقع البنك تحرك التضخم نحو المستهدف البالغ 2% في السنوات المقبلة، مشددًا على عزمه على الإبقاء على تكاليف الاقتراض المرتفعة إذا حافظ الاقتصاد على انتعاش معتدل.

 

وأضاف بيان المركزي الياباني: البنك بحاجة إلى منح اهتمامًا للمسار المستقبلي للاقتصادات الخارجية بشكل خاص الاقتصاد الأمريكي والتطورات في الأسواق المالية.

 

وتابع: كما أن هناك حاجة إلى فحص كيف ستؤثر تلك العوامل على التوقعات بالنسبة للنشاط الاقتصادي لليابان والأسعار وكذلك المخاطر التي تحيط بهما واحتمالية تحقق الآفاق.

 

خفض توقعات التضخم

هذا وخفض بنك اليابان توقعاته بالنسبة للتضخم عن العام المالي 2025 إلى 1.9% من 2.1% المعلنة في يوليو تموز. لكنه أشار إلى أن المخاطر تميل إلى الجانب الصعودي لهذا العام، فيما أبقى على التوقعات دون تغيير للعام 2026 بالنسبة للتضخم الأساسي عند 1.9%.

هذا وأعاد البنك التأكيد على توقعاته بأن يسجل التضخم الأساسي مستويات حول 2% في وقت ما من نهاية 2025 أو ما بعد ذلك مع مواصلة أسعار الخدمات ارتفاعها بشكل معتدل. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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