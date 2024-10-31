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الإحصاء: 10% ارتفاع استيراد السيارات التجارية ونقل البضائع - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 10% ارتفاع استيراد السيارات التجارية ونقل البضائع - أخبار كلمتك

الإحصاء: 10% ارتفاع استيراد السيارات التجارية ونقل البضائع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - كشف  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حجم تراجع مبيعات السيارات بالسوق المصري خلال شهر يوليو الماضي،  بنسبة تصل نحو 27% حيث بلغت حجم استيراد السيارات الملاكي نحو  170.44 مليون دولار، بينما كان اجمالي السيارات المستوردة في يوليو 2023 نحو  242.7 مليون دولار. 

الإحصاء يستعرض تكلفة  استيراد السيارات الملاكي 


ووفقا لما نشره  تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بمصر، حجم واردات مصر من سيارات الركوب الملاكي في النصف الأول من عام 2024 الجاري وشمل ذلك مختلف فئات سيارات الركوب في مصر وبلغت  الي 84% حيث تم تسجيل استيراد باجمالي مليار و301 مليون دولار تقريبًا, بينما كان المعدل في نفس الفترة من العام الماضي بواقع 705 مليون دولار تقريبًا.

 


بينما في يونيو فقط بلغت  سيارات الركوب الي انخفاض 15% تقريبًا بواقع 133 مليون دولار بينما كانت في يونيو 2023 بواقع 156.6 مليون دولار. 

السيارات التجارية
وفيما يخص  السيارات التجارية المختصة  بنقل البضائع,  ارتفعت نسبة استيرادها بمصر 10% تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2024 ووصلت نسب الاستيراد الي 87.2 مليون دولار, بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي بواقع 78.9 مليون دولار. وفي يوينو فقط انخفضت السيارات التجارية في التكلفة الي 10.7 مليون دولار مقابل 14.4 مليون دولار في يونيو 2023 بتراجع 25.5%.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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