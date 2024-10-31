بعد وصوله إلى أرقام قياسية، سعر الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:41 صباحاً - ننشر اسعار الذهب اليوم الخميس 2024.10.31 داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها، بعد أن شهد بختام تعاملات أمس الأربعاء زيادة 15 جنيًها في الجرام الواحد.

ووصل مؤشر الذهب عالميا بأمس لأعلى مستوياته على الإطلاق، مستقرًّا عند مستوى 2788 دولار للأونصة اليوم الاربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024 بحركة التداولات العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4331 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3248 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30320 جنيهًا.

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