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ارتفاع جديد بسعر النفط وسط تفاؤل بقوة الطلب على الوقود في أمريكا - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد بسعر النفط وسط تفاؤل بقوة الطلب على الوقود في أمريكا - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد بسعر النفط وسط تفاؤل بقوة الطلب على الوقود في أمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:53 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتواصل المكاسب التي بدأتها في اليوم السابق، مدفوعة بتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في أعقاب انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين.

كما تلقت الأسعار دعما من تقارير تفيد بأن تحالف أوبك+ قد يرجئ زيادة مخططا لها لمستويات الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش.

 كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 68.93 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء، بعد أن هبطت بأكثر من ستة بالمئة في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تراجع خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت على نحو غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى أدنى مستوى في عامين بفعل نمو الطلب، كما شهدت مخزونات الخام انخفاضا مفاجئا وسط تراجع الواردات.

وأفادت رويترز بأن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، قد يرجئ زيادة مخططا لها لإنتاج النفط في ديسمبرلشهر أو أكثر بسبب المخاوف المتعلقة بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.

ومن المقرر أن يرفع التحالف إنتاجه 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر. وكان قد أرجأ بالفعل الزيادة من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار.

وفي الشرق الأوسط، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أمس الأربعاء عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال أيام، فيما نشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) ما قالت إنه مسودة اتفاق ينص على هدنة أولية مدتها 60 يوما.

ويجري الدفع نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان بالتوازي مع جهد دبلوماسي مماثل لإنهاء الأعمال القتالية في غزة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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