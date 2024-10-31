انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:35 صباحاً - انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد انخفاضًا يقدر بـ 100 جنيه في الطن، كما تراجع سعر طن الدقيق المستورد 400 جنيه في الأسواق.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15300 جنيه للطن، بانخفاض 400 جنيه عن سعره السابق

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15500 جنيه للطن، بانخفاض 400 جنيه عن سعره السابق.

انخفاض سعر القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق أسعار القمح المستورد في الأسواق، وارتفاع طن الدقيق 800 جنيه

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