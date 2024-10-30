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19.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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19.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

19.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:29 مساءً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة الأربعاء نحو 19.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 943 مليون ورقة منفذة على 97  ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 80.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,117 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 16.05 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 83.95 % خلال الجلسة. 

 

تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81%  عند مستوى 30371 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89%  عند مستوى 37633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81%  عند مستوى 13326 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17%  عند مستوى 7909 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33%  عند مستوى 11073 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83%  عند مستوى 3125 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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