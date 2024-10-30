84.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:44 مساءً - سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء نسبة 84.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8% والعرب على 7.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 198.9 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 96.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد

استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% وسجل العرب 6.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع

بنحو 857.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,422.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة

بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 30371 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 37633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% عند مستوى 13326 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 7909 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 11073 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% عند مستوى 3125 نقطة.

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