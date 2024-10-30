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مصلحة الجمارك تشارك مع نظيرتها بدولة نيجيريا تجربتها في التميز الحكومي - أخبار كلمتك

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مصلحة الجمارك تشارك مع نظيرتها بدولة نيجيريا تجربتها في التميز الحكومي - أخبار كلمتك

مصلحة الجمارك تشارك مع نظيرتها بدولة نيجيريا تجربتها في التميز الحكومي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - افتتح الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، دورة تدريبية مكثفة لـ ١٨ متدربًا من الجمارك النيجيرية تستمر حتى غدا الخميس، في إطار حرص الجمارك المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة التهريب وتطوير العمل الجمركي.


 

الخطة الاستراتيجية للجمارك المصرية ٢٠٢٣ – ٢٠٢٦ 

وفي أطار تبادل الخبرات سعيا لتحقيق ونقل التعلم المؤسسي قدمت دكتورة امل الجابري مدير عام مبادرات التطوير والإصلاح الجمركي عرض تقديمي بعنوان تاريخنا حضارة مستقبلنا تميز تناولت فيه نبذة تاريخية عن الجمارك المصرية، واهم ملامح الخطة الاستراتيجية للجمارك المصرية ٢٠٢٣ – ٢٠٢٦، واخيرا تجربة الجمارك المصرية فى الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي فى دورتها الرابعة ٢٠٢٤  حيث تم استعراض كيفية استيفاء الجمارك المصرية لملف الترشح تحت فئة المبادرة الحكومية الابتكارية وتم ختام العرض بفيديو توضيحي لأثر المبادرة الحكومية الابتكارية على بيئة العمل الجمركية من تحديث وتطوير لنظم العمل بما يساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي.

وتهدف هذه الدورة إلى نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجال العمل الجمركي إلى الزملاء النيجيريين، وتعزيز قدراتهم في مجال مكافحة التهريب، وتطوير الإجراءات الجمركية، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.


وكانت أهم محاور الدورة:
• مكافحة التهريب بتقديم أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة التهريب بكافة أنواعه.
• التفتيش الجمركي وذلك بتدريب المشاركين على أحدث أساليب والتعرف على المواد المخدرة والممنوعة.
• الإجراءات الجمركية: شرح الإجراءات الجمركية المتبعة وتطبيقها على الواقع العملي.

واشار  الشحات غتورى، رئيس المصلحة، بأن هذه الدورة تأتي في إطار حرص مصر على دعم الدول الشقيقة في مجال بناء القدرات، مؤكدًا على أهمية التعاون الجمركي في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن مصر حريصة على تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأفريقية الشقيقة، خاصة في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
 

وأضاف انه من المتوقع أن تسهم هذه الدورة في رفع كفاءة العاملين بالجمارك النيجيرية، وتحسين أدائهم في مجال مكافحة التهريب، وتسهيل الإجراءات الجمركية، مما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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