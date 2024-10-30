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إيرادات "BYD" الصينية تتجاوز تسلا في الربع الثالث - أخبار كلمتك

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إيرادات "BYD" الصينية تتجاوز تسلا في الربع الثالث - أخبار كلمتك

إيرادات "BYD" الصينية تتجاوز تسلا في الربع الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:16 مساءً - أعلنت شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية، الأربعاء، عن ارتفاع إيراداتها متجاوزة منافستها العالمية تسلا في الربع الثالث لأول مرة مع تقدمها في الأسواق الخارجية.

كشفت الشركة BYD عن إيرادات تشغيلية بلغت 201.1 مليار يوان (28.2 مليار دولار) خلال الربع الثالث، وفقا لبيان نشرته في بورصة هونغ كونغ، بزيادة 24 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوز رقم الإيرادات الفصلية للشركة التي تتخذ من شنتشن مقرًا لها لأول مرة رقم شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية التي سجلت الأسبوع الماضي 25.2 مليار دولار في كشفها لإيرادات الربع الثالث.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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