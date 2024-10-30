خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

الذهب يحقق مستويات قياسية جديدة فى البورصة العالمية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الذهب يحقق مستويات قياسية جديدة فى البورصة العالمية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الذهب يحقق مستويات قياسية جديدة فى البورصة العالمية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:06 مساءً - سجل الذهب مستوى قياسيا، اليوم الأربعاء، بعد أن عززت حالة عدم الوضوح بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2777 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2789.73 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2789.20 دولار.

 

ارتفاع الذهب 35% هذا العام

ودخلت حملة الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر مرحلتها النهائية، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وقفز الذهب 35 % هذا العام وفي مساره لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 1979.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ونزل البلاديوم أكثر من خمسة بالمئة إلى 1148.75 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 10 أشهر أمس.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 33.71 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1014.62 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق