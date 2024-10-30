طلب عاجل من الضرائب للممولين بسبب العمل بالتوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:33 مساءً - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه نظرا للعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ فإنه يُرجى من الممولين تقديم الإقرارات الضريبية أو أي إجراء آخر تنتهي مدته القانونية في الميعاد المُشار إليه قبل الساعة العاشرة مساءً.

وتابعت: يأتي ذلك نظرا لما يترتب عليه من اتخاذ إجراءات على المنظومة لتعديل التوقيت وقد تؤدي إلى عدم إمكانية إتمام أى التزامات ضريبية.

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