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طلب عاجل من الضرائب للممولين بسبب العمل بالتوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

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طلب عاجل من الضرائب للممولين بسبب العمل بالتوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

طلب عاجل من الضرائب للممولين بسبب العمل بالتوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:33 مساءً - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه نظرا للعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ فإنه يُرجى من الممولين تقديم الإقرارات الضريبية أو أي إجراء آخر تنتهي مدته القانونية في الميعاد المُشار إليه قبل الساعة العاشرة مساءً.

وتابعت: يأتي ذلك نظرا لما يترتب عليه من اتخاذ إجراءات على المنظومة لتعديل التوقيت وقد تؤدي إلى عدم إمكانية إتمام أى التزامات ضريبية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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