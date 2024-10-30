إيهاب درياس رئيسا للمجلس التصديري للأثاث لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:16 مساءً - أعلن المجلس التصديري للأثاث عن اختيار المهندس «إيهاب درياس» رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، التي تستمر لمدة 3 سنوات.

واختار المجلس أيضًا كلا من «عبده شولح» و«طارق حبشي» وكيلين، و«وليد عبد الحليم» أمينًا للصندوق.



ويضم أعضاء المجلس في دورته الجديدة كلا من: «شريف عبد الهادي و«فهد مطر» و«حسين نصر عسل»، و«اسلام خليل »و«عمرو عرنسه »و «وائل سيدراك »و«كريم سويلم».

وجاء تشكيل المجلس التصديري للآثاث في دورته الجديدة التي تستمر لمدة 3 سنوات، علي خلفية قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم لعام 2024.

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