200 جنيه زيادة فى سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 30-10-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:44 مساءً - ارتفعت اسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 200 جنيه تقريبا مع الزيادة فى السعر العالمى.

وقفز سعر الجنيه الذهب من 30000 إلى 30200 جنيه اليوم الاربعاء داخل الاسواق المحلية.

وحقق سعر الجنيه الذهب مستويات مرتفعة داخل الأسواق خلال الشهر الجارى حيث قفز بصورة جنونية تتخطى حاجز 1400 خلال الشهر الجارى فى محلات الصاغة.

توقعات أسعار الذهب

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة من 2700 دولار للأونصة في أوائل 2025، مشيرا إلى انخفاضات أسرع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الغرب والصين وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية.

وحققت أسعار العقود الآجلة للذهب أفضل أداء فصلي له منذ أوائل عام 2020 بعد ارتفاع بنسبة 11.5% في الربع الثالث من 2024 إلى 2659.4 دولار للأونصة، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام عند 23.1%.

يتوقع مندوبو الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن، أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات 2917 دولارا للأونصة بحلول أكتوبر من العام المقبل، أي بارتفاع 10% فوق المستويات الحالية.



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