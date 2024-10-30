أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية 30-10-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:15 مساءً - ننشر اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2024.10.30 داخل الأسواق المحلية ووفقا لاخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3235 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30200 جنيهًا.

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