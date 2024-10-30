خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

10 خطوات لحماية عميل شركات التأمين إذا كان مؤمنًا على ممتلكاته، تعرف عليهم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
10 خطوات لحماية عميل شركات التأمين إذا كان مؤمنًا على ممتلكاته، تعرف عليهم - أخبار كلمتك

10 خطوات لحماية عميل شركات التأمين إذا كان مؤمنًا على ممتلكاته، تعرف عليهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 03:39 م 10/30/2024 3:39:03 PM

التامين على الممتلكات،
التامين على الممتلكات، كلمتك

 قبل قيام عميل شركة التأمين  بإجراء أية تعديلات جوهرية على الشيء موضوع التأمين لا يحب أن تتخذ أية خطوات دون إخطار شركة التأمين وإلا يسقط حقه في التعويض حال وقوع حادث.

خطوات  لحماية عميل  شركات التأمين إذا كان  مؤمنًا على ممتلكاته 

وحددت الرقابة المالية عدة خطوات  لحماية عميل  شركات التأمين إذا كان  مؤمنًا على ممتلكاته..وهي كالتالي: 
 

  • إذا رغبت في نقل ملكية الشيء موضوع التأمين إلى شخص أو جهة أخرى فعليك إخطار شركة التأمين قبل القيام بذلك والحصول على موافقتها حتى لا يسقط حقك في الوثيقة.
     
  • قم بعمل محضر شرطة في وقت الحادث والتزم بموعد إخطار شركة التأمين خلال 72 ساعة من وقوع الحادث وذلك للحوادث التي تستدعي عمل محضر بمراكز الشرطة حتى لا تفقد شركة التأمين حقها القانوني في الرجوع على المتسبب في الحادث.
  • احتفظ بالشيء موضوع الحادث على وضعه لحين إجراء المعاينة من قبل شركة التأمين.
     
  • أطلب من شركة التأمين إجراء المعاينة عند وقوع الحادث المؤمن عليه.
  • إذا أردت الاحتفاظ بحطام الشيء موضوع التأمين الناتج عن وقوع الحادث فسيتم خصمه من قيمة التعويض المنصرف لك، وإذا لم ترغب في الاحتفاظ به قم بتسليمه إلى شركة التأمين للحصول على التعويض.
  • إذا قمت بالتأمين على سيارتك الخاصة فأحذر أن تستخدمها في أنشطة أخرى (تجارية) حتى لا يسقط حقك في التعويض.
  • تجنب المبالغة في قيم الإصلاحات أو الاستبدال للشيء موضوع التأمين تجنبًا لرفض المطالبة.
  • احرص على الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد قيمة الإصلاحات أو الاستبدال للشيء محل التأمين.
  • التزم بإمساك سجلات الكترونية أو ورقية تدل على حجم المخزون المؤمن عليه المنصوص عليها في وثيقة التأمين ضد الحريق لتمكين الشركة من الاحتساب العادل للتعويض.
  • احرص التعرف على ألية تقديم الشكاوى وكيفية رفع الشكاوى إلى الهيئة عند الضرورة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق