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البورصة تخسر 20 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء - أخبار كلمتك

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البورصة تخسر 20 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 20 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:32 مساءً -  تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81%  عند مستوى 30371 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89%  عند مستوى 37633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81%  عند مستوى 13326 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وانخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17%  عند مستوى 7909 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33%  عند مستوى 11073 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83%  عند مستوى 3125 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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