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شباب الأعمال: نستهدف تعزيز الشراكة مع الدولة لإعادة تطوير المناطق الأثرية - أخبار كلمتك

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شباب الأعمال: نستهدف تعزيز الشراكة مع الدولة لإعادة تطوير المناطق الأثرية - أخبار كلمتك

شباب الأعمال: نستهدف تعزيز الشراكة مع الدولة لإعادة تطوير المناطق الأثرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:58 مساءً -  أكدت المهندسة رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بـ الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللجنة تسعى إلى تجميع كافة الأقطاب من العاملين في المجال على طاولة واحدة لتعزيز الشراكة مع بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ عدة مشروعات مثل التفاوض مع عدة جهات لإعادة تطوير المناطق الأثرية وإدارة المناطق السياحية بمعايير معينة.

 

جاء ذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته  الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس بسام الشنواني، لاستعراض المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها واسهاماتها في تعزيز دور مجتمع الأعمال  وذلك احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، شارك بالمؤتمر الصحفي عددًا من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء ونواب اللجان النوعية.

 

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جار العمل على مشروع مجلس ثقافة التميز لقطاع السياحة

 وقالت إنه جاري العمل على مشروع مجلس ثقافة التميز لقطاع السياحة يمثل فكرة شباب الأعمال لتنشيط السياحة المرتبطة بالتنمية العمرانية

شباب الأعمال: الدولة اتخذت خطوات إيجابية في بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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