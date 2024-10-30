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عبد الحميد دمرداش رئيسًا للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية - أخبار كلمتك

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عبد الحميد دمرداش رئيسًا للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية - أخبار كلمتك

عبد الحميد دمرداش رئيسًا للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - عقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد للمجلس، وذلك بعد قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024 بإعادة تشكيل المجالس التصديرية.

وقال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة شهد حضور حسام كرم مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية، ووحيد منصور بالإدارة العامة للمجالس التصديرية.

وأشار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أن الجلسة الإجرائية أسفرت عن اختيار هيئة مكتب المجلس للدورة الجديدة كالآتي:

عبد الحميد دمرداش رئيسًا للمجلس.

م. طارق أبو بكر وكيلًا للمجلس.

هشام النجار وكيلًا للمجلس.

م. محمد خليل أمينًا الصندوق.

وتوجه المجلس بالتحية لأعضاء مجلس الإدارة والتهنئة لأعضاء هيئة المكتب، متمنيًا دورة ناجحة للمجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات لقطاع التصدير الزراعي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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