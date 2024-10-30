خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

مجلس الذهب العالمي: انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس الذهب العالمي: انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

مجلس الذهب العالمي: انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - رغم ارتفاع مشتريات  الذهب عالميًّا لتصل لـ 100 مليار دولار للأول مرة خلال الربع الثالث من عام 2024، إلا أن مشتريات المصريين من المعدن الأصفر انخفضت خلال نفس الفترة مقارنة بالشهور الأولى من عام 2024.

<span style=
الذهب في مصر، كلمتك

انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر

وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024؛ انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر خلال الربع الثالث من العام بنسبة 17%، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مسجلًا 10.4 طن، بينما كانت مشتريات المصريين في الربع الثاني من عام 2024 عند 14.4 طن ذهب.

<span style=
الذهب في مصر، كلمتك

انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية خلال الثلاث أشهر

وأظهر التقرير انخفاض طلب المصريين على المشغولات الذهبية خلال الـ 3 أشهر من يوليو إلى سبتمبر 2024 إلى 5.1 طن من الذهب مقارنة بـ 6.3 طن خلال الربع الثاني.

انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية

 كما انخفض طلب المصريين على السبائك والعملات الذهبية إلى 5.3 طن في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام عند 7.6 طن.

<span style=
الذهب في مصر، كلمتك

أسباب تراجع مشتريات الذهب في مصر

وأرجع خبراء تراجع مشتريات الذهب في مصر إلى الاستقرار في سعر الصرف وتراجع المخاوف بشأن هبوط أو تراجع جديد في الجنيه المصري مقابل العملات، وأن  السبب وراء انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر خلال الربع الثالث، يرجع إلى ارتفاع مستويات الأسعار بالإضافة إلى استقرار تحركات العملة، مما أدى إلى تراجع عمليات التحوط وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق