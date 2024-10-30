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شباب الأعمال: الدولة اتخذت خطوات إيجابية في بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب - أخبار كلمتك

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شباب الأعمال: الدولة اتخذت خطوات إيجابية في بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب - أخبار كلمتك

شباب الأعمال: الدولة اتخذت خطوات إيجابية في بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:34 مساءً -  أكد كريم الزرقاني نائب رئيس لجنة التمويل والبنوك والتشريعات القانونية والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية في بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وتوعية الموظفين.

 

جاء ذلك خلال مشاركته  فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته  الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس بسام الشنواني، لاستعراض المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها وإسهاماتها في تعزيز دور مجتمع الأعمال، وذلك احتفالًا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، وشارك بالمؤتمر الصحفي عددًا من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء ونواب اللجان النوعية.

 

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الاستراتيجية الضريبية الجديدة

  وأشاد بتوجيهات مجلس الوزراء ووزير المالية حول الاستراتيجية الضريبية الجديدة والاستماع لمجتمع الأعمال لتأثير ذلك المباشر علي تحسين مناخ الأعمال والاقتصاد.

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تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

أعلن وزير المالية أحمد كجوك تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية،  مؤكدا تعهد  المالية بتنفيذها  كاملة خلال العام المالي الحالي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "  انه لأول مرة، يتم إعداد نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز  لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا،  فضلا عن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، هذا بالاضافة الى الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.

 

 

 كما تضمنت الحوافز "الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية. وأن مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

 

 كما أشارت الحوافز الضريبية إلى أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة تم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات. فهذه الحوافز اتجاه إيجابى من الدولة لدعم القطاع الخاص.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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