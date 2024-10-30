جمعية شباب الأعمال توصي بانتقال حصص الشركات بموجب عقد بيع رسمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:17 مساءً - أكدت هادير هلال نائب رئيس لجنة التمويل والبنوك والتشريعات القانونية والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن مسودة تعديلات قانون الشركات تضمنت التأكيد على أحقية المساهمين أو الشركاء سواء في الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو التوصية بالأسهم غير المقيدة بالبورصة – المالكين لنسبة 5 % علي الأقل من الحق في التقدم بطلبات لوقف قرارات إدارة الشركة سواء كانت صادرة من خلال الجمعيات العامة، أو مجلس الإدارة، او مجلس المديرين.

وأشارت إلى عدم قصر هذا الحق علي قرارات الجمعية العامة فقط، هذا بالإضافة إلى السماح للشركاء بالتقدم بطلب وقف القرارات في الشركات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم تحقيقا للمساواة بين كافة الأشكال القانونية وعدم اقصار ذلك الأمر علي الشركات المساهمة وفقا للوضع الحالي.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس بسام الشنواني، لاستعراض المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها واسهاماتها في تعزيز دور مجتمع الأعمال وذلك احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، شارك بالمؤتمر الصحفي عددًا من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء ونواب اللجان النوعية.

وتابعت، كما أوصت اللجنة أن يتم انتقال الحصص الشركاء بالشركات بموجب عقد بيع رسمي أو مصدق علي التوقيعات الواردة فيه مع الغاء العقود العرفية لانتقال الحصص حماية لحق الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة عند بيع حصصهم، وإزالة التضارب بين نص المادة 70 من القانون والمادة 135 مكرر (ب) والمحافظة على بقاء الكيانات الاقتصادية في حالة انتهاء مدتها وذلك بإجراء تعديل للمادة 137 والسماح بقيام الشركة بمد مدتها بعد انتهائها طالما استمر الشركة في مزاولة النشاط.

كما تم إجازة التفتيش علي الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم مع منح الجهة الإدارية اتخاذ التدابير العاجلة في حالة جدية المخالفات المنسوبة لإدارة الشركة أو مراقب الحسابات.

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