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"شباب الأعمال": ملتزمون بمساندة الدولة والقطاع الخاص في رسم مستقبل أفضل للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

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"شباب الأعمال": ملتزمون بمساندة الدولة والقطاع الخاص في رسم مستقبل أفضل للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

"شباب الأعمال": ملتزمون بمساندة الدولة والقطاع الخاص في رسم مستقبل أفضل للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:04 مساءً -  أكد المهندس بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أننا ملتزمون بمساندة الدولة والقطاع الخاص نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال العمل على 3 محاور.

 وأشار أن تلك المحاور تتضمن تحسين بيئة ومناخ الأعمال والاهتمام بتطوير الخدمات والمزايا للأعضاء والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن  الدولة لديها رؤية استراتيجية تسعى من خلالها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات

 

الحكومة تتبنى سياسات نقدية ومالية وضريبية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار

 ولفت إلى أن الحكومة تتبنى سياسات نقدية ومالية وضريبية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في مصر .

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 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى  الذى عقدته الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس بسام الشنواني، لاستعراض المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها وذلك احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها وشارك بالمؤتمر الصحفي عددًا من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء ونواب اللجان النوعية.

 

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 وأوضح رئيس الجمعية، أن المبادرات ركزت على جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتأسيس الأعمال وعددا من المشاريع المجتمعية والتي أحدثت تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني والمجتمع

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 وأضاف الشنواني، أن مجلس الإدارة  يستهدف تمكين ودعم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا يمثلون سيدات الأعمال 30% من المجلس، يعملون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

وقال الشنواني، إن مجلس الإدارة ملتزم تمام برسالة الجمعية "معا لمستقبل أفضل"، من خلال البناء علي الانجازات التي حققتها مجالس الإدارات السابقة، إيمانا بأن المستقبل للشباب المصري وقدرتنا على رسم مستقبل واعد للاقتصاد المصري من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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