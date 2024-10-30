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شريف الصياد: نستهدف زيادة الصادرات الهندسية لـ 6 مليارات دولار العام المقبل - أخبار كلمتك

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شريف الصياد: نستهدف زيادة الصادرات الهندسية لـ 6 مليارات دولار العام المقبل - أخبار كلمتك

شريف الصياد: نستهدف زيادة الصادرات الهندسية لـ 6 مليارات دولار العام المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:34 صباحاً - يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق قفزة في  الصادرات الهندسية لتصل إلي 6 مليارات دولار خلال العام المقبل.

12 سببًا لتراجع الصادرات المصرية إلى أفريقيا 

وكشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك 12 سببًا لتراجع الصادرات المصرية إلى أفريقيا ويمكن التعامل معها وحلها، مشيرًا إلي أن اتفاقية التجارة الحرة القارية المقرر تفعيلها قريبًا ستساهم في حل بعض المشكلات التي تواجه الصادرات إلي أفريقيا.

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جاء ذلك خلال مؤتمر "إطلاق إمكانات التصدير.. استراتيجيات النمو في الأسواق الأفريقية" الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية المنعقد اليوم الاربعاء.

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وأشار إلي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في عدة مجالات منها الدعم الفني والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية والتعاون في دعم الحصول على شهادات المطابقة والاستفادة من المنصات الرقمية التابعة للبنك من أجل الحصول على معلومات حول الشركات الأفريقية وكذلك التأمين على الشركات المصدرة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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