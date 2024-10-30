البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيراميزا للفنادق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - وافقت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية من 400 مليون جنيه إلى 517 مليون جنيه، بزيادة قدرها 117 مليون جنيه.



توزيعات الزيادة الجديدة

وتوزع الزيادة الجديدة بإصدار عدد 5.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 جنيهًا للسهم، بواقع 0.3 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة، وذلك بعد استبعاد عدد 500 ألف سهم خزينة، وذلك تمويلًا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح.

إدراج أسهم الشركة

وسوف تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على رأسهم الشركة اعتبارًا من غد الخميس.

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