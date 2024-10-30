خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

أداء بورصات الخليج في مستهل التعاملات الصباحية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أداء بورصات الخليج في مستهل التعاملات الصباحية - أخبار كلمتك

أداء بورصات الخليج في مستهل التعاملات الصباحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:54 صباحاً -  افتتحت أسواق المال العربية في دول الخليج تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024 محققة مكاسب لمعظمها، مقابل استقرار البعض الأحر.

 تداولات مؤشرات بورصات الخليج خلال مستهل التعاملات

«كلمتك» تستعرض أبرز تداولات مؤشرات بورصات الخليج خلال مستهل التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء؛ في السطور الأتية: 

<span style=
مؤشرات بورصات الخليج خلال مستهل التعاملات، كلمتك

افتتاح بورصة قطر

افتتحت بورصة قطر تعاملات جلسة الأربعاء مستقرة، إذ تداول المؤشر الرئيسي لبورصة قطر عند مستويات 10589 نقطة.

 

افتتاح بورصة الكويت 

أما عن بورصة الكويت؛ التي حققت مكاسب جماعية لمؤشراتها مع بداية جلسة اليوم الأربعاء، إذ يواصل المؤشر الأول في بورصة الكويت التداول أعلى مستويات 7600 نقطة.

 

الأسواق الإماراتية

وعن أسواق المال الإماراتية؛ أيضًا استهلت تعاملاتها على مكاسب طفيفة خلال بدء الجلسة، وسجل سوق دبي ارتفاعًا يقدر بـ 0.1% خلال التعاملات الصباحية.

txt

تعرف على تأثيرات الأحداث في الشرق الأوسط على بورصات الخليج

txt

خبيرة ترصد تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي على بورصات الخليج خلال تعاملات اليوم

  ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق