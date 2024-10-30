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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:49 صباحاً -  سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا بنحو 20 جنيهًا بجميع الأعيرة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4290 جنيهًا للبيع.  

وسجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4270 جنيهًا للشراء.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3755 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3735 جنيهًا للشراء.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.
الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3220 جنيهات للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3201 جنيهات للشراء.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2503 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2150 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1610 جنيهًا للبيع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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