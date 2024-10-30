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بانخفاض يصل لـ 12 جنيهًا، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

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بانخفاض يصل لـ 12 جنيهًا، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بانخفاض يصل لـ 12 جنيهًا، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، انخفاضات ملحوظة تراوحت ما بين جنيهين و12 جنيهًا على حسب نوع الكتكوت مقارنة بسعره السابق؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن. 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 47 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 32 و32.5 جنيه.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  1. تراوح سعر كتكوت أربو من 46 إلى 48 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كتكوت كب نحو 47 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كتكوت روص من 35 إلى 47 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 44 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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