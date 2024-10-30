انخفاض صغيرة السن، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:22 صباحاً - تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ ارتفع سعر لحوم كندوز كبيرة السن، مقابل انخفاض لحم الكندوز صغير ومتوسط السن، وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 352 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم الكندوز صغير السن فسجل انخفاضًا 3 جنيهات عن سعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 393.3 جنيه في الأسواق.

وسجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا قدره جنيهين عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 392.6 جنيه في الأسواق. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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