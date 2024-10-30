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91.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الاسبوع - أخبار كلمتك

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91.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الاسبوع - أخبار كلمتك

91.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الاسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:35 صباحاً - سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 91.4 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.3%و العرب على 4.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 0.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 108.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 658.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.519,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

 تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 37973 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13434 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11109 نقاط، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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