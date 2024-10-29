استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - واصلت أسعار العدس، استقرارها مساء اليوم الثلاثاء 29/ 10/ 2024، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«كلمتك» تستعرض أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية:

أسعار العدس اليوم، كلمتك

أسعار العدس الأصفر في الأسواق

يتراوح سعر العدس الأصفر بين 42 جنيهًا و90 جنيهًا.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

ويتراوح سعر العدس المعبأ، بين 64 جنيهًا و66 جنيهًا.

سعر كيلو العدس بجبة في الأسواق

ويتراوح سعر العدس بجبة بين 41 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

طريقة عمل العدس الأصفر، أكلة شتوية لذيذة ومغذية سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 29- 10- 2024 في الأسواق

سعر كيلو الفول السائب بالأسواق

وسجل سعر الفول السائب، بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

ويتراوح سعر الفول المعبأ، بين 52 جنيهًا إلى 55 جنيهًا.

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