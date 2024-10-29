محمد صلاح وكيلًا لشعبة مستحضرات التجميل بالتصديري للصناعات الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:41 مساءً - أصدر مجلس التصديري للصناعات الطبية قرارًا بتعيين الدكتور محمد صلاح؛ في منصب وكيل المجلس لشعبة مستحضرات التجميل.

ويسعى المجلس من خلال هذا التعيين إلى استثمار خبرة الدكتور محمد صلاح الواسعة في الصناعة لتعزيز العلامات التجارية المصرية المحلية، ودعمها في توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية، حيث أن هذا القرار يعكس التزامه بقيادة القطاع وتعزيز الابتكار والنمو في مجال مستحضرات التجميل المصرية.

ويعد الدكتور محمد صلاح أحد الأسماء البارزة في مجال مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية

الدكتور محمد صلاح: نحرص على تعزيز ودعم مكانة المنتجات المصرية بالساحة العالمية



وأعرب الدكتور محمد صلاح عن سعادته بهذا بقرار التعيين، مؤكدًا أن هذا الدور يمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة المنتجات المصرية على الساحة العالمية ودعمه للعلامات التجارية المحلية.

وأشار إلى أهمية توفير الدعم اللازم لمساعدتها في تجاوز تحديات التصدير، حيث عبّر عن رؤيته الواضحة لتحقيق أهداف الشعبة من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية.

أهمية الابتكار في صناعة مستحضرات التجميل



وأشار صلاح إلى أهمية الابتكار في صناعة مستحضرات التجميل، قال إننا سنسعى دائمًا إلى تعزيز الابتكار في منتجاتنا، لأن الابتكار هو مفتاح النجاح في الأسواق العالمية".

ولفت إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية والمشاركة في الفعاليات الدولية سيكون لهما دور محوري في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وشدد الدكتور صلاح على أهمية دعم الشباب ورواد الأعمال في هذا القطاع، قائلًا: "أؤمن بأهمية تمكين الجيل الجديد من المبدعين في صناعة مستحضرات التجميل، وسأعمل على توفير الفرص اللازمة لهم لتحقيق أحلامهم وتوسيع آفاقهم في هذا المجال".

ويمثل تعيين الدكتور محمد صلاح في هذا المنصب خطوة إستراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر في صناعة مستحضرات التجميل، وهو ما يضمن مستقبلًا مشرقًا لهذه الصناعة على الصعيدين المحلي والدولي.

ويستهدف الدكتور محمد صلاح إلى تمكين العلامات التجارية المصرية من تجاوز التحديات التي تواجهها في مجال التصدير، وتوسيع وجودها الدولي مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار، حيث يُتوقع أن يسهم هذا التعيين في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة مستحضرات التجميل، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية.

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