تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:09 مساءً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ـ أداء جلسة الثلاثاء وأداء الأسواق الخليجية، حيث غلب التباين على أداء المؤشرات.

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04%وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 12058 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 9 مليارات ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.98%وهي تقدر بـ 60 نقطة ليصل إلى 6397 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.

وفي الإمارات

تباين أداء المؤشرات حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.56%وهي تقدر بـ 26 نقطة ليصل إلى 4562 نقطة في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.02%وهي تقدر بـ 4 نقاط ليصل الي 9304 نقاط بقيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3 مليارات درهم والأسواق في حالة ترقب دائم لبيانات الاقتصاد الأمريكي ومعدلات الطلب على النفط والصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط.

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