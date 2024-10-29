مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:09 مساءً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ـ أداء جلسة الثلاثاء وأداء الأسواق الخليجية، حيث غلب التباين على أداء المؤشرات.

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04%وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 12058 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 9 مليارات ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.98%وهي تقدر بـ 60 نقطة ليصل إلى 6397 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.

وفي الإمارات

تباين أداء المؤشرات حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.56%وهي تقدر بـ 26 نقطة ليصل إلى 4562 نقطة في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.02%وهي تقدر بـ 4 نقاط ليصل الي 9304 نقاط بقيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3 مليارات درهم والأسواق في حالة ترقب دائم لبيانات الاقتصاد الأمريكي ومعدلات الطلب على النفط والصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط.

كيف أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع؟

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق