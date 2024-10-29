وزير الاستثمار: السوق المصري يمثل محور إنتاج وتصدير رئيسي ويمتلك كافة الإمكانات والمقومات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:45 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع ميرشا سيربو العضو المنتدب لشركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت ومحمد همام نائب العضو المنتدب، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر لإنتاج الضفائر الكهربائية ببورسعيد والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

كما تناول اللقاء ترتيبات افتتاح مصنعها الجديد بالعاشر من رمضان خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية لا سيما وأن الشركة تعتبر موردًا رئيسيًا للضفائر الكهربائية لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.

وأشار «الخطيب» إلى أن السوق المصري يمثل محور إنتاج وتصدير رئيسي حيث يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تشمل انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تزيد من معدلات نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض آخر تطورات إنشاء مصنع الشركة بالعاشر من رمضان، والذي يجري حاليا الانتهاء من مراحل الإنشاء الأخيرة تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلي الشهر المقبل والافتتاح الرسمي خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ 22 مليون يورو ويقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة حيث يعد هذا المصنع أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات.

ومن جانبه قال ميرشا سيربو العضو المنتدب لشركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت أن الشركة تأسست في مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة عام 2008 من خلال 9 مصانع لها في بور سعيد، والعاشر من رمضان، السادس من أكتوبر باستثمارات تقدر بحوالي 160 مليون يورو مشيرا إلى أن حجم مبيعات الشركة بلغ 900 مليون يورو خلال الخمس سنوات الماضية، كما تعدى حجم مبيعاتها العام الماضي 260 مليون يورو.

وأضاف أن الشركة توفر حاليًا 12 ألف فرصة عمل وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها للأسواق الخارجية لا سيما أسواق قارة أوروبا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة بصدد استثمار أكثر من 8 ملايين يورو خلال الـ12 شهر المقبلة في مصر.

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