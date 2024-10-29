أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:10 مساءً - الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 04:00 م 10/29/2024 4:00:13 PM

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«كلمتك» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 83 إلى 85 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 80 إلى 82 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 185 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 315 جنيها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 315 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو مرجان من 150 إلى 270 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 690 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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