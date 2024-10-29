هشام العيسوي رئيسا للمجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:05 مساءً - أسفرت انتخابات المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية عن فوز المهندس هشام العيسوي بمنصب رئيس المجلس في دورة الانعقاد الجديدة، لمدة ثلاث سنوات وذلك بالتزكية.

كما أسفرت عن فوز الدكتورة علا حمدي والمصمم محمد سامي بمنصبي وكيلا المجلس، وجاءت المهندسة تسنيم عمرو أمينا للصندوق.

واجتمعت اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات هيئة مكتب المجالس التصديرية المكونة من:-

حسام كرم – مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية – وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية - وحيد منصور – باحث قانونى أول بالإدارة العامة للمجالس التصديرية – وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وذلك بمقر المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية بالمعادي.

التشكيل الكامل للمجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية

وجاء التشكيل الكامل للمجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية وفق قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا حمل رقم 148 لسنة 2024 يشمل كل من:

- المهندس‌. هشام العيسوى

دنيا السادات

ياسمين فهمى

نهلة عبد الناصر

محمد سامى

هند رياض -

تسنيم عمر

شويكار الغرابلى

علا حمدى





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