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البورصة تخسر 16 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

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البورصة تخسر 16 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 16 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:33 مساءً -  تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 37973 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13434 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11109 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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