البورصة تخسر 16 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 37973 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13434 نقطة.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11109 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة.

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