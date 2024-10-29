الإحصاء: 0.01% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:26 مساءً - أكدت البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2024، الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الثلاثاء، ان الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 111,44 خلال شهر أغسطس 2024 (أولـي) مقابل 111,45خلال شهر يوليو 2024(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.01٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المشروبات 518.87 خــــــلال شـــهــــر أغسطس 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر يوليو 2024 حيــــث بلــــغ 375.50 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 38.18٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 122.90 خــــلال شــهـــر أغسطس 2024 مقــــارنة بشهـــر يوليو 2024 حيـث بـلـــــغ 115.26 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 6.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنتجات الغذائية 134,87 خــــلال شهــر أغسطس2024 مقــارنة بشــهــر يوليو 2024 حيــث بلــــغ 141.40 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 4.6٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الأجهزة الكهربائية 83,36 خـــلال شهــــر أغسطس 2024 مقـــارنـــة بشــهر يوليو 2024 حــيــث بــلغ 93.43 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 10,78٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

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