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الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور - أخبار كلمتك

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الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور - أخبار كلمتك

الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:10 مساءً - الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 02:00 م 10/29/2024 2:00:13 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك

 أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 «كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 إلى 7 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 18 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 10 إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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